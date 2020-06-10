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Культура

Выйти из зоны охраны

10.06.2020 17:59|ПсковКомментариев: 3

Фото: Андрей Кокшаров

Потребности современного города и необходимость сохранить «приметы милой старины»: споры о том, как сочетать одно с другим, не ущемив ни одну из сторон, ведутся не один десяток лет. В Пскове с середины прошлого века сложилась своя стратегия поведения: баланс достигался благодаря многочисленным открытым обсуждениям, согласованиям, дискуссиям. Результаты показательны: нашему городу до сих пор есть чем гордиться.

Но сегодня что-то разладилось в шатком равновесии между интересами градоначальников, архитекторов, предпринимателей и неравнодушных псковичей. За примерами далеко ходить не надо: один из показательных - обсуждение нового проекта охранной зоны церкви Жен Мироносиц. Точнее, отсутствие этого обсуждения: соцсети и форумы бушуют страстями, не имея реальной площадки для обмена мнениями. Закономерно, что это вызывает у общественности самое активное недовольство: «Втихую пытаются протащить!», «Раз молчат - значит, есть что скрывать!», «Убивают старину!», «Предпринимательское лобби!».

В чем правы общественники, а в чем перегибают палку? Когда охранная зона превращается в ЗОНУ, где ничего нельзя, а когда - в насмешку над самой идеей сохранения памятников? Возможен ли в принципе в наши дни баланс интересов? Пскову вновь приходится искать ответы на эти вопросы.

Радуйтесь, мироносицы?

Документация по зонам охраны ОКН ФЗ «Церковь Жен Мироносиц, XV в.» согласовывалась в 2015 году. Новый проект, разработанный комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, меняет и границы зоны охраны, и режим использования земель, и градостроительный регламент. Он может быть принят в ближайшее время при условии одобрения, полученного от министерства культуры РФ и Псковского областного Собрания депутатов.

Яблоком раздора стали изменения в нормах этажности застройки зоны: сейчас здесь допускается строительство зданий высотой не более десяти метров. В новом документе эта территория разбита на пять участков, где максимальная высота капитальных строений возможна от 12 до 36 метров. Например, на участке футбольного поля допустимо строительство зданий, строений и сооружений с максимальной высотой 12 метров, на заводской территории она увеличена до 18 метров, а участок, частично совпадающий с нынешней трибуной, допускает появление здания высотой 36 метров.

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«Распределением высотности разработчики проекта диктуют градостроительную концепцию большого квартала, прописывая на разных участках разную этажность, - объясняет заместитель председателя совета Псковского регионального отделения ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева. - Но для этого надо быть градостроителем, а у нас специалистов с таким образованием и опытом нет. Эти высоты рассчитываются, здесь доказательства нужны: есть рельеф, есть горка, подгорок, пригорок - выстраивается несколько чертежей с разрезами рельефных особенностей, и все замеряется: будет или нет перекрывать. Исходя из этого, и высчитываются высоты, они не из головы берутся. Но этого не было сделано». По мнению Ирины Борисовны, здание высотой в 36 метров (это 10 этажей) нарушит визуальные связи между псковскими памятниками архитектуры.

Специалист обнаружила еще одну «мину замедленного действия» в новом проекте. Строжайшие режимы использования земель и градрегламенты, действующие на данный момент в центре города, проектировщики механически скопипастили на схему охранной зоны Церкви Жен мироносиц. «Как так можно? - возмущается Ирина Голубева. - Здесь совершенно другая ситуация: можно строить, применяя современные технологии и материалы. На новую чистую ситуацию накладывают режимы исторического центра, где на каждом шагу охраняемые здания, и под них надо адаптироваться. А в случае с женами мироносицами не надо адаптироваться - строй как можно лучше, есть такая возможность. Сейчас схемы примут - и все будут опять плакать и кричать, зачем это сделано».

Между тем, юридически проект не вызывает у экспертов никаких нареканий. В Акте государственной историко-культурной экспертизы, выложенном на сайте комитета по охране памятников, делается вывод «о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия» (кстати, здесь же находим информацию: участок, обозначенный в Проекте индексом 2.4, видами разрешенного использования предназначен для «Спорта», спортивных объектов - так что стадион, похоже, останется).

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Согласна с этим заключением и Ирина Голубева: юридически комар носа не подточит. Но проект не должен противоречить не только законам государства, но еще и здравому смыслу, профессиональной этике, градостроительному опыту. «Надо было ножками всю эту территорию обойти и понять, что здесь совершенно другая ситуация, - считает заместитель председателя совета Псковского регионального отделения ВООПИиК. - Это, считай, новый микрорайон. Это место, которое можно застраивать, применяя хорошие приемы современной архитектуры. И сейчас дикий блок ставят этим. Но еще есть возможность это поправить».

Кому Кремль, а кому - Диснейленд с пряниками

Фото: Андрей Кокшаров

Споры церкви Жен Мироносиц - ягодки по сравнению с тем, что предстоит в грядущей переработке схемы зоны охраны Псковского Кремля. К барьеру выйдут предприниматели, давно мечтающие о сладкой возможности разместить в Финском или Детском парке павильоны или ларьки с соками и мороженым, и защитники аутентичности ландшафтов и видовых перспектив старинного города.

На протяжении многих лет своим особым отношением к охранным зонам в центре города известен экс-депутат Псковского областного собрания, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Он неоднократно озвучивал мнение об избыточности требований по режимам использования участков в центре города.

В прошлогодней дискуссии о необходимости главного архитектора в Пскове (который, к слову, имеет статус исторического поселения регионального значения) он высказывался так: «Нет никакого закона и нормативов, которые запрещали бы нам строить многоэтажные здания. Есть просто инициатива неких чиновников местного уровня, ничем не обоснованная. Это очень мешает городу, подрывает экономику Пскова. Это сильно портит внешний вид города». Критикуя облик Пскова, он упомянул в том числе «убогие двухэтажки в центре города», на которые «без слез смотреть нельзя». «Такие вещи допускают те люди, кто абсолютно не любит наш город и не хочет, чтоб он был красивым и процветающим... В ограничениях, которые вводятся, нет ничего разумного, город идет в экономический тупик», - заключил Игорь Савицкий.

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Разумное зерно в рассуждениях предпринимателей, не понимающих, почему они не могут предоставлять свои услуги, на той же набережной, есть. С 2013 года - времени утверждения зоны охраны Кремля - постоянно возникают вопросы к странному делению участков. Например, в парке Куопио даже существующие дома включены в зону охраняемого природного ландшафта, предполагающую самые строгие запреты, а зеленый склон у Богоявленской церкви - объекта ЮНЕСКО - имеет самый мягкий из возможных режимов использования. Из-за строгих охранных требований псковский общепит и досуговый бизнес не могут прийти в центр города (вспомним скандалы с прокатом велосипедов). С другой стороны, именно охранные ограничения позволили убрать батуты из Детского парка: с видом на храм Василия на горке смотрелись они исключительно хайпово.

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Как сообщил нам председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, в настоящее время рассматривается возможность изменения существующего проекта охранной зоны Кремля.

«Мы видим, что в зоне охраняемого природного ландшафта, которая занимает всю территорию Финского парка, Ботанического сада, Детского парка, невозможно вести никакую предпринимательскую деятельность, и эта территория для отдыхающих псковичей становится абсолютно пустой, - говорит Александр Котов. - К нам обращались предприниматели по этому поводу: в какой-то момент стало очевидно, что их деятельность на этой территории незаконна. Обращались граждане, удивлённые настолько строгими запретами в парках, которые в первую очередь предназначены для отдыха. Соответствующие предложения по изменению зон охраны, которые могли бы при соблюдении разумного баланса допустить хоть какие-то возможности для бизнеса и досуга, мною были направлены в комитет по охране ОКН. Но изначально нам ответили, что в утвержденный проект зон охраны невозможно внести изменения. Это не совсем так. Нельзя внести изменения, но можно принять новый документ, основанный на принципах, уже положенных в основу. И такой пример у нас уже есть. Новый проект зон охраны церкви Жён Мироносиц, поступивший в Собрание, тому подтверждение».

«Я думаю, абсолютное большинство псковичей согласно с тем, что нужно охранять объекты культурного наследия, но делать это нужно так, чтобы было комфортно, прежде всего, горожанам и гостям, которые к нам приезжают, - подчеркнул наш собеседник. - При этом нужно думать о развитии города и городской среды. Допускаю, что такой разумный компромисс можно найти, если все заинтересованные стороны внимательно и активно в этом направлении поработают».

Перемен требуют

Фото: Светлана Данилова

Псковский опыт показывает: сплошь и рядом избыточность ничем не необоснованных запретов заставляет их нарушать - в таких случаях даже решение суда не останавливает предпринимателей.

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«Жизнь сама расставляет все на свои места: у предпринимателей, безусловно, есть желание вести в центре города активную деятельность, потому что услуги, которые они предоставляют, востребованы у людей», - говорит Александр Котов. Действительно, отзывы горожан и туристов пестрят вопросами: «Прекрасный парк, но почему негде поесть?», «Красивое место, но надо развивать как туристический объект», «Долго не походишь, смотреть особо не на что. Красиво, но на один раз». Хотим мы того или нет, современному горожанину и туристу нужны развлечения - в хорошем смысле этого слова.

«Очевидно, что такие изменения назрели, - считает и Александр Котов. - Надо просто продумать и сделать так, чтобы было удобно и людям, и предпринимателям, которые хотят осуществлять эту деятельность, предоставляя различные услуги, самое главное - это чтобы никак не навредило задаче по охране памятников и ОКН. Я убежден, что это можно сделать».

Возможно, вы удивитесь, но о необходимости пересмотра устаревших зон охраны говорят и специалисты. По мнению Ирины Голубевой, в Пскове есть участки, где совершенно спокойно можно делать застройку, хотя сейчас это запрещено.

Вместе с тем она очень четко оговаривает: работа по изменению охранных зон очень ответственная: продумывать надо каждую мелочь, думать стратегически, на много лет вперед, предлагать альтернативы. И делать это должны, конечно, профессионалы своего дела.

Простой пример: проект зон по Кремлю начали разрабатывать в 2009 году, а закончили лишь спустя четыре года. Было предложено пять вариантов схем - начиная от застройки центра семиэтажками центра, заканчивая очень жесткими режимами. При этом проектировщика абсолютно не мучила любовь к Пскову: по словам Ирины Борисовны, на Градсовете он недоумевал, почему к нему возникает столько вопросов.

«Мы сейчас это едим: под одну гребенку подстригли весь город, - говорит Ирина Голубева. - И вроде бы сохраняется, но если речь заходит о чем-то новом - сразу все останавливается. Очень непросто найти баланс интересов в историческом городе, который живет. Здесь столько голов нужно иметь, такую слаженную команду, чтобы сделать все нормально! Хорошо никогда не будет - всегда конфликт есть, но хотя бы нормально...».

Тенденция к смягчению зон охраны объектов культурного наследия, расширяющая права застройщиков и собственников исторических памятников, - общероссийская. Живой город невозможно законсервировать, остановить в развитии, сделать музеем. Однако, как показывает практика других городов, зачастую изменением охранных зон занимаются то ли непрофессионалами, то ли люди, преследующие свои собственные интересы.

Может, на этих ошибках стоит поучиться? Ведь все спорные вопросы, по сути, сводятся к двум: каким будет исторический центр Пскова спустя десять, двадцать, сто лет и кем мы видим себя в этом городе - рачительными хозяевами или Иванами, не помнящими родства?

Елена Никитина

Теги: #ЮНЕСКО #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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