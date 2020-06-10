Культура

Виртуальные концертные залы в Пыталовском и Невельском районах примут зрителей после снятия ограничений

Виртуальные концертные залы оборудованы в Пыталовском и Невельском районах в рамках национального проекта «Культура». Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор МБУК «Культура и досуг» Зинаида Михайлова, концертный зал оборудован на базе Невельской районной библиотеки.

В настоящий момент он не работает из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, но необходимое оборудование уже установлено. «Зал готов к работе», - сказала директор учреждения культуры. Зинаида Михайлова уточнила, что на обустройство и оборудование было направлено 300 тыс. рублей из федерального бюджета.

Концертный зал сможет вместить в себя 40 человек. «Я думаю, что зал будет востребован у жителей района. Когда открывался кинозал в районом Доме культуры, посещение было хорошее», - прокомментировала Зинаида Михайлова и добавила, что после снятия ограничительных мер планируется проводить показы концертов симфонической музыки, выступлений оперных певцов два раза в неделю.

Культорганизатор МБУК «Пыталовское досуговое объединение» Дмитрий Быстров также заявил, что концертный зал сдан в эксплуатацию, но в настоящее время он работает в онлайн-формате. «Оборудование для концертного зала установлено в полном объеме», - отметил он.

На виртуальный концертный зал в Пыталовском районе было направлено 2,5 млн рублей из федерального бюджета. Концертный зал рассчитан на 196 мест. «Основная целевая аудитория — учащиеся средней школы, Детской школы искусств, воспитанники детских садов, а также старшее поколение», - уточнил Дмитрий Быстров и добавил, что регулярность показов пока не определена.