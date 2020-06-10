Культура

Комплект оборудования для автоклуба поступил в Псковский район

Второй комплект оборудования для автоклуба в рамках нацпроекта «Культура» поступил в Псковский район. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«На текущей неделе работники культуры получили второй комплект оборудования, а значит, уже совсем скоро творческие коллективы Псковского районного центра культуры будут радовать жителей муниципального образования своим творчеством в любой точке Псковского района», - рассказали в администрации.

Напомним, первый комплект оборудования поступил в район в середине апреля текущего года. Это был первоклассный свет и звук для оснащения будущего автоклуба.

«В рамках нацпроекта "Культура" в России развивается оригинальная программа по обеспечению регионов передвижными культурными центрами – автоклубами. В небольших и отдаленных населенных пунктах, там, где нет дома культуры или концертного зала, на помощь должен прийти автоклуб», - отметили в администрации.