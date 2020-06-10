Культура

С героическими страницами военной истории России знакомит сегодня своих online-посетителей музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня, в День России, когда мы вспоминаем героические страницы из истории нашего Отечества, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское предлагает познакомиться с портретом героя Отечественной войны 1812 года Петра Гавриловича Борзова, офицера Лейб-гвардии Гренадерского полка, погибшего от раны, полученной в сражении при Валутине.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, портрет Петра Борзова находится сейчас в постоянной экспозиции в господском доме в усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина в Тригорском - в комнате Прасковьи Александровны Осиповой. Живописные изображения родных Петра Гавриловича - отца, матери и сестры Надежды Гавриловны, в замужестве Вульф, также хранятся в Пушкинском Заповеднике. Видеоролик об истории этих полотен, подготовленный научным сотрудником «Тригорского» Сергеем Пинчуком, будет доступен посетителям «виртуального Пушкинского Заповедника» на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте» с 17.30.

Неизвестный художник. Пётр Гаврилович Борзов (конец XVIII — начало XIX века). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Кроме того, сегодня, в День России, здесь же, в социальной сети, можно стать слушателем видео-лекции кандидата филологических наук, хранителя музея-усадьбы «Петровское» Любови Козминой к 285-летию со дня рождения Ивана Абрамовича Ганнибала - старшего сына «арапа Петра Великого», русского военачальника, генерал-аншефа, главнокомандующего Черноморским флотом, героя битвы при Наварине и основателя города Херсона. Александр Пушкин приходился Ивану Ганнибалу внучатым племянником. Называется лекция строкой его из стихотворения «Моя родословная» - «И был отец он Ганнибала»; начнут её в 16.00.

Завершит большой музейный день спектакль «Странный монарх» - работа давних друзей и союзников музея, петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Вход в «виртуальный зрительный зал» будет открыт в 19.00.

Напомним, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.