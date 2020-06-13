Культура

Работы жителей Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы

Музей Победы разместил на сайте онлайн-выставку победителей всероссийского конкурса «Моя Победа». Творческое состязание посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Среди призеров - жители Псковской области. Поощрительные дипломы получили Ольга Мауль из города Печоры за фотографию «Письма с фронта» и Екатерина Гончарова из Пскова за инсталляции «После боя» и «На привале».

Всего же победителями и призерами всероссийского конкурса «Моя Победа» стали 58 человек из разных регионов страны - от Калининграда до Еврейской автономной области. На конкурс поступило свыше 400 работ. Больше всего художественных произведений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Пскова и Смоленска.

Виртуальные посетители увидят около 70 художественных работ. Они выполнены как любителями, так и профессионалами. Перед конкурсантами стояла задача показать свою интерпретацию и творческое переосмысление событий 1941-1945 годов.

«Зрители познакомятся с реалистической живописью маслом, написанными темперой полотнами, выполненной углем и тушью графикой и традиционной акварелью. Кроме того, интернет-пользователи увидят художественные и репортажные фото, коллажи. Среди конкурсных работ также представлены инсталляции и скульптура», - отметили в Музее Победы.

Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в Музее Победы после снятия всех ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. О дате и времени будет сообщено дополнительно.