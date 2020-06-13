Культура

Губернатор Ведерников назвал одно из важнейших направлений поддержки культуры

Одним из важнейших направлений поддержки культуры в Псковской области является развитие центров, домов культуры и библиотек в отдаленных от Пскова райцентрах и поселках. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В прошлом году по нацпроекту «Культура» доделали Бежаницкий центр культуры. На выделенные 12 млн рублей провели ремонт главного здания и фасада. Сотрудники центра культуры въехали в отремонтированное здание в начале года и даже успели провести несколько мероприятий до введения ограничительных из-за коронавирусных мер», - говорится в сообщении на странице главы региона в соцсетях.

Также Михаил Ведерников отметил, что по партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» было выделено чуть больше 400 тыс рублей на световую и звуковую аппаратуру для ДК, которую в этом году передали в учреждение культуры и сейчас устанавливают.

«Надеюсь, местные жители оценят новый культурный центр и с удовольствием будут проводить там время, отдыхать и обучаться», - заключил губернатор.