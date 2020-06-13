Культура

Игру ко дню рождения «прекрасной креолки» начинает музей-заповедник «Михайловское»

Ко дню рождения матери А. С. Пушкина, Надежды Осиповны Пушкиной, урожденной Ганнибал, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» подготовили интеллектуальную игру «Пушкин. Вокруг да около». Начиная с сегодняшнего дня и до 21 июня, когда будет отмечаться 245-летие со дня рождения «прекрасной креолки», на официальной странице Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» музейщики будут публиковать по одному вопросу ежедневно.

Среди интеллектуальных заданий есть совсем простые — например, назвать пушкинских героев, которые к началу повествования прожили вместе тридцать лет и три года, а есть и достаточно сложные, когда подписчиков и посетителей паблика просят назвать автора письма к поэту. В день рождения Надежды Осиповны тех, кто ответит на все вопросы правильно и интересно, ожидает приятный сюрприз, отметили в музее.

Напомним, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остается на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях.

На музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.