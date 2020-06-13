Вадим Нэдик заявил о тяжести ответственности за ошибки предыдущего руководства

И. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик заявил, что чувствует тяжесть ответственности за ошибки предыдущего руководства. Заявление прозвучало 15 июня на заседании комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания депутатов.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Нэдик представлял депутатам проект зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни».
«Докладывает Вадим Нэдик нахожусь здесь 61-й день, - сказал выступающий. - Чувствую тяжесть ответственности, ответственность за ошибки допущенные предыдущим руководством, стараюсь их максимально устранить».