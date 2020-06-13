Культура

В областной библиотеке стартовала сетевая акция «В лето – с книгой»

Псковская областная библиотека предлагает псковичам стать участниками сетевой акции «В лето – с книгой», которая пройдет на площадке интернет-проекта «Литературный Псков» с 15 июня по 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Принять участие могут все желающие. Количество творческих работ одного участника не ограничено.

По условиям акции необходимо подписаться на страницу интернет-проекта «Литературный Псков» в социальной сети ВКонтакте и прислать в его раздел «Предложить новость» свою творческую работу. Работы будут публиковаться после модерации.

По итогам акции будет сформирована виртуальная выставка работ, а участники по пожеланию (индивидуальным запросам в адрес координатора акции) получат электронные сертификаты.

Предлагаемый формат творческих работ (на выбор или несколько):

Фотография с книгой

Фотографии должны представлять любые сюжеты с книгой (в том числе и электронной) дома, в офисе, в парке, в транспорте, в библиотеке, на улице, во время отдыха, обеда или завтрака. Можно фотографировать себя, своих детей, родителей, знакомых, друзей, коллег. Желательно подписать фотографию - это может быть актуальная, интересная, яркая цитата из книги, что представлена на фото.

Видеоролик с книгой

В формате видеоролика можно представить online-чтение отрывка или цитаты из любимой книги. Это может быть проза, поэзия, литературоведческие или краеведческие издания. Выбор книги – за читателем, но можно воспользоваться и нашими рекомендациями (см. в конце данной статьи).

Иллюстрация о чтении

Иллюстрация - ответ на вопрос «Почему читать – это здорово?».

Подробности конкурса можно узнать на сайте библиотеки.

Координатор акции Антонина Голубева, главный специалист Регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки. Электронная почта: antongolubeva@gmail.com.