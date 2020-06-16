Культура

Валентина Зандер покинула пост директора Великолукского драмтеатра

Директор Великолукского драматического театра Валентина Зандер покинула пост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом театре.

Исполняющей обязанности директора театра назначена Регина Максименкова. «Да, она (Валентина Зандер - прим. ред.) написала заявление об уходе», - заявила Регина Максименкова. О причинах произошедших изменений в руководстве театра она говорить отказалась.

Напомним, Валентина Зандер занимала должность директора Великолукского драматического театра с 21 февраля 2017 года.

В 1976 году она окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова, в 1995 году - Северо-Западную академию государственной службы. С 1982 по 1987 годы была директором Музея комсомольской славы имени Героя Советского Союза А. М. Матросова. С 1987 года курировала сферу культуры города Великие Луки.

В 1999 году Валентине Зандер было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».