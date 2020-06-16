Культура

Решение покинуть пост директора Великолукского драмтеатра Валентина Зандер приняла не спонтанно

Решение покинуть пост директора Великолукского драматического театра Валентина Зандер приняла не спонтанно. Как сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Великих Лук, оно созрело достаточно давно в связи с необходимостью взять небольшой тайм-аут и уделить внимание здоровью.

«В силу присущей ей высокой степени личной ответственности, добросовестности и особому складу характера, не позволяющему бросать незавершенными начатые дела, Валентина Ивановна поставила перед собой цель организовать и провести необходимые мероприятия, посвящённые столетнему юбилею Великолукского драматического театра, построить стратегию его дальнейшего развития. Как известно, празднование юбилея прошло на высоком уровне, а театр полон новых идей и планов. И теперь Валентина Ивановна приняла решение немного отдохнуть, – сообщают в пресс-службе администрации. – Нет сомнения, что по возвращению к делу всей своей жизни – сфере культуры города Великие Луки Валентина Ивановна Зандер как выдающая личность, талантливый и опытный руководитель, продолжит вносить свой вклад в развитие культуры нашего города и всей России».

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Как сообщалось ранее, исполняющей обязанности директора театра назначена Регина Максименкова.