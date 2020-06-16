Культура

«Михайловское» и Институт Пушкина приглашают псковичей на необычный вебинар

На необычный Пушкинский вебинар приглашают поклонников творчества поэта и любителей театрального искусства Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в музее.

Завтра, 18 июня, в 16.00 на портале «Образование на русском» начнется встреча с Рафаэлем Клейнером — народным артистом России, известным актером, в свое время игравшем на Таганке, артистом Московской государственной академической филармонии, руководителем школы-студии «Слово Пушкина» при Государственном литературном музее А. С. Пушкина, профессором кафедры сценической речи Московского государственного университета культуры и искусства.

Впервые в online-формате широкой аудитории будут представлены фрагменты литературно-документальной композиции «Россия — Пушкину». В основу этой композиции легли материалы, так или иначе связанные с открытием первого памятника поэту, в Москве, в 1880 году. Среди прочего это — фрагменты речей Достоевского, Островского, Опекушина, митрополита Макария. Включены в композицию и произведения Пушкина: «Маленькие трагедии» и стихотворения, написанные в разные годы. Завершится вебинар небольшим мастер-классом, во время которого Рафаэль Клейнер расскажет, как нужно работать над чтением лирических текстов.

Напомним, что Пушкинский заповедник и Институт русского языка давно и плодотворно сотрудничают, в том числе — и в online-проекте «А. С. Пушкин и феномен русской классики», в рамках которого пройдет выступление известного актера и педагога. Только в нынешнем году музейщики из «Михайловского» провели несколько вебинаров из этого цикла. Речь шла о Святогорском монастыре, каким он предстает в исторических летописях, в том числе и в «летописи» Пушкинского заповедника, об истории музея-усадьбы «Петровское», о проекте «Хлебное место» — победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

В Пушкинском заповеднике отметили, что, несмотря на довольно «академическое» название этого курса, каждая встреча в интернет-аудитории оказывается необычно живой и интересной. Во многом это происходит и благодаря уникальной слушательской аудитории, которая собирается на портале: преподаватели-русисты и студенты, увлеченные русской культурой из многих стран мира, а также все, кому интересна история нашего Отечества в самых разнообразных ее проявлениях.

Для того, чтобы стать участником пушкинского вебинара с Рафаэлем Клейнером, достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском». Кроме того, здесь предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать любую из состоявшихся online-встреч в записи.