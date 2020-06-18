Культура

Открытие Псковского международного конкурса юных исполнителей состоится 22 июня

VIII Псковский международный конкурс юных исполнителей, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, откроется 22 июня. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проходит в онлайн-формате на базе Псковского областного колледжа искусств до 30 июня. Торжественная церемония открытия конкурса состоится в понедельник, 22 июня, на платформах Zoom и YouTube. Он направлен на выявление и поддержку одаренных и профессионально перспективных учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей, а также популяризацию русской культуры, в частности, творчества русских композиторов XIX - XX вв.

В этом году участниками конкурса станут более ста молодых музыкантов. Это учащиеся детских школ и школ искусств Псковской, Тверской, Смоленской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, студенты музыкального колледжа им. Хейно Эллера (Тарту, Эстония), Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева, Смоленского музыкального училища им. М. И. Глинки, Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского.

Конкурсные прослушивания по традиции пройдут по четырем номинациям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), духовые инструменты (кроме блок-флейты) и академический вокал.

Напомним, Международный конкурс юных исполнителей проводится в Пскове с 1996 года. За более чем 20-летнюю историю этот проект, направленный на поиск талантов, приобрел статус международного и прославил около тысячи юных музыкантов не только из различных регионов России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Мероприятие проходит в рамках объявленного президентом РФ Года памяти и славы при поддержке министерства культуры РФ, министерства просвещения РФ, Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова и Центра развития социальных проектов.