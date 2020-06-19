Культура

Звезда «Универа» Арарат Кещян снимает в Пскове программу о княгине Ольге

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян снова приехал в Псковскую область. Вместе со съемочной группой телеканала «Звезда» он снимает новый выпуск программы «Не факт», посвященный великой княгине Ольге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне в группе Псковского музея-заповедника «ВКонтакте».

Фото: Псковский музей-заповедник

«На улице +32, а мы работаем с одной из наших любимых съемочных групп телеканала "Звезда" и Араратом Кещяном. На этот раз в программе "Не факт" рассказывается о княгине Ольге», - говорится в сообщении. Съемки проходили с соблюдением всех требований, у каждого из съемочной группы справка об отсутствии антител к коронавирусу.

Фото: Псковский музей-заповедник

Судя по фотографиям, съемки программы проходили на территории Псковского кремля. Кроме того, Арарат Кещян побывал в Выбутах, на родине княгини Ольги.

Фото из аккаунта Арарата Кещяна в «Инстаграме»

Напомним, это уже не первый приезд актера на Псковщину. В декабре прошлого года звезда сериала «Универ» снимал программу «Не факт» о нашествии Стефана Батория.