Культура

Коллеги поздравили псковского писателя Валентина Курбатова с госпремией

Коллеги из Псковского регионального отделения Союза писателей России поздравили Валентина Курбатова с присужденной ему Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Союза писателей.

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«Дорогой Валентин Яковлевич, от весей души поздравляем вас с высокой наградой. Мы рады, что ваш многолетний писательский труд, подвижничество, огромный вклад в русскую литературу и в российскую культуру получили достойную оценку на государственном уровне. Желаем дальнейших успехов в на писательском поприще, успехов в деле всей вашей жизни - служении русскому слову», - говорится в сообщении.