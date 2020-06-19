Культура

Выставку современной псковской иконописи откроют в Доме ремесел

Выставка современной псковской иконописи «Сретение» откроется в выставочном зале Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества на улице Некрасова, 8. Мероприятие состоится сразу после отмены карантинных ограничений на проведение массовых мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУК «Псковский областной центр народного творчества».

В едином выставочном пространстве будут представлены работы 28 иконописцев из Пскова и области: иконопись, стенопись, резьба по дереву, а также наброски, эскизы и фотографии процесса работы. Организаторы начинают знакомить читателей с художниками-иконописцами, предоставившими свои работы для этой выставки.

Нонна Чевердина родилась в Алма-Ате, жила и работала в Москве. Более двадцати лет назад по благословению отца Иоанна Крестьянкина она переехала в Печоры. В основном пишет для храмов (Псков, Псковская область, Москва, Беларусь), а также выполняет частные заказы.

Людмила Шишкович родилась в Латвии, в городе Даугавпилс. Окончив детскую художественную школу, поступила в художественный колледж в Резекне. Там же, при храме Рождества Пресвятой Богородицы, начала осваивать навыки иконописи.

После окончания в 2005 году латвийской христианской академии (отделение «Библейское Искусство», класс иконография), Людмила Шишкович работала сотрудником иконописной мастерской латвийской православной церкви. Сегодня большинство работ находятся в храмах Риги и других городах Латвии.

В 2009 году художница участвовала в выставке «Иконопись Латвии. 20-21в» в Рижском музее зарубежного искусства. С 2017 года она живет в городе Печоры. В настоящее время работает над иконами для храмов Димитрия Солунского в Пскове и святителя Николая в деревне Тайлово.