Псковская область стала соорганизатором всероссийской конференции школьных музеев

Музей Победы провел 19 июня межрегиональную конференцию «Современные технологии в развитии музейного пространства и туризма: опыт регионов России». Мероприятие прошло под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, экспертного Совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке и комитета по образованию Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУК «Музей Победы».
«Конференция получилась очень живой, конструктивной, полезной. География: Улан-Удэ, Пскова, Белгород, Москва, Уфа, Севастополь», - отметила модератор форума, заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.
«Все участники делились уникальным и успешным опытом, который заслуживает внимания и распространения», - подчеркнула она.
«Самое главное, что это были практики, реализуемые в регионах по развитию деятельности школьных музеев, которые мы можем предложить всем участникам нашей программы», - добавила куратор программы «Школьный музей Победы» Елена Слесаренко.
Участники конференции обсудили возможности цифровизации школьных музеев, включения их в работу крупных военно-исторических музеев. Кроме того, профессионалы отметили роль школьных музеев в процессе обучения школьников и их патриотическом воспитании.
Специалисты говорили также о возможностях внедрения современных технологий в области туризма и краеведения.