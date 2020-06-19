Культура

Псковская область стала соорганизатором всероссийской конференции школьных музеев

Музей Победы провел 19 июня межрегиональную конференцию «Современные технологии в развитии музейного пространства и туризма: опыт регионов России». Мероприятие прошло под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, экспертного Совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке и комитета по образованию Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУК «Музей Победы».

«Конференция получилась очень живой, конструктивной, полезной. География: Улан-Удэ, Пскова, Белгород, Москва, Уфа, Севастополь», - отметила модератор форума, заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.

«Все участники делились уникальным и успешным опытом, который заслуживает внимания и распространения», - подчеркнула она.

«Нам приятно, что участники высоко оценили работу Музея Победы по созданию онлайн-продуктов, наши организационные усилия по объединению специалистов и всех неравнодушных граждан в деле популяризации знаний о войне и воспитанию достойных граждан страны», - отметила Светлана Любенкова.

«Самое главное, что это были практики, реализуемые в регионах по развитию деятельности школьных музеев, которые мы можем предложить всем участникам нашей программы», - добавила куратор программы «Школьный музей Победы» Елена Слесаренко.

Участники конференции обсудили возможности цифровизации школьных музеев, включения их в работу крупных военно-исторических музеев. Кроме того, профессионалы отметили роль школьных музеев в процессе обучения школьников и их патриотическом воспитании.

Специалисты говорили также о возможностях внедрения современных технологий в области туризма и краеведения.