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Культура

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму

21.06.2020 21:06|ПсковКомментариев: 0

Фото: Интерфакс.ру

Гитара Курта Кобейна, на которой он играл во время выступления группы Nirvana в программе «MTV Unplugged» в 1993 году, ушла с молотка в субботу за рекордные $6 млн. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на твиттер аукционного дома Julien»s Auctions.

Как отмечает агентство Associated Press, речь идет об акустической гитаре Martin D-18E. На этой гитаре Кобейн играл во время исполнения песен «About a Girl» и «All Apologies» 18 ноября 1993 года - за несколько месяцев до своей смерти в возрасте 27 лет.

Владельцем музыкального инструмента стал Питер Фридман - основатель австралийской компании по производству микрофонов Røde Microphones. По данным агентства Bloomberg, Фридман планирует организовать выставочный тур.

Предыдущий рекорд цены был установлен при продаже коллекции гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора: за его Black Strat (Fender Stratocaster) отдали $3,97 млн.

Источник: Псковская Лента Новостей
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