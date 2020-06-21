Телеканал «Культура» приехал в Псков снимать программу о русском крестьянстве

Фото: https://vk.com/pskovmuseum
Съёмочная группа телеканала «Культура» прибыла в Пскове для создания программы «Кто мы?» о русском крестьянстве.
Проект готовит известный телеведущий Феликс Разумовский. Съёмки проходят в Псковском кремле и Приказных палатах.
«Как водится, заставили всю съёмочную группу надеть маски и перчатки. Боремся с вирусом. Не с культурой», - отмечают в Псковском музее-заповеднике, принявшем телевизионщиков.
Историко-просветительская программа «Кто мы?» посвящена осмыслению наиболее сложных и противоречивых моментов отечественной истории и национального самосознания, а также созданию обобщённого портрета русской цивилизации в самых широких временных и географических рамках.