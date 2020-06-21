Культура

Музей-заповедник «Михайловское» отпраздновал 245-летие со дня рождения матери А.С. Пушкина в режиме on-line

День рождения матери А.С. Пушкина, Надежды Осиповны Пушкиной, урождённой Ганнибал, отметили сегодня в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в online-режиме — на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

Портрет матери поэта Н.О. Пушкиной (1775—1836) с миниатюры художника Ксавье де Местра можно увидеть в доме-музее А.С. Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня в интернет-пространстве была представлена одна из самых ценных реликвий рода Пушкиных — старинная, конца XVIII века, икона «Воскресение Христа», которая сейчас хранится в «Михайловском». Будучи при смерти Надежда Осиповна благословила этой иконой свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Пушкиных. Драгоценный образ, на обороте которого рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись об этом событии, пушкиногорские музейщики «в реале» экспонируют только один раз в год — как раз в день рождения «прекрасной креолки», как называли мать Пушкина современники.

Сейчас, когда музей вынужден принимать только виртуальных посетителей, об уникальной иконе подписчикам и посетителям паблика заповедника «ВКонтакте» рассказала главный хранитель музейных фондов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова. Менее, чем за три часа запись собрала без малого пятьсот просмотров

Икона «Воскресение Христа» из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Помимо этого с сегодняшнего посетителям музея «ВКонтакте» доступен ряд публикаций, так или иначе связанных с жизнью Надежды Осиповны. Эти материалы подготовлены специалистами «Михайловского» и музея-усадьбы «Суйда» (сейчас Гатчинский район Ленинградской области), расположенного во флигеле бывшего поместья прадеда Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала близ северной столицы. Напомним, что Надежда Осиповна родилась именно в Суйде — в этот день 245 лет назад.

Также сегодня в «Михайловском» подвели итоги интеллектуальной игры «Пушкин. Вокруг да около», которую затеяли в преддверии сегодняшнего праздника.

По итогам многодневной викторины её победителям — Алле Богачевой (Самара), Елене Васильевой (Липецк), Татьяне Гавриловой (Великие Луки), Майе Галицкой (Буда-Кошелёво, Республика Беларусь), Елене Киселёвой, Ирине Лачковой (обе — Санкт-Петербург) и Евгении Канашиной — присвоено звание «Знатока и эрудита Пушкинского Заповедника» с вручением специальных электронных сертификатов.

Отметим, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.