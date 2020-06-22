Культура

Международный музыкальный конкурс торжественно откроют псковичи 22 июня

Торжественная церемония открытия VIII Международного конкурса, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, состоится в понедельник, 22 июня, в 16.00 на платформе Zoom и YouTube-канале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В этом году конкурс проходит в рамках национального проекта «Культура», при поддержке министерства культуры РФ, Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова и Центра развития социальных проектов.

Конкурс проводится в дистанционном формате на базе Псковского областного колледжа искусств до 30 июня. Он направлен на выявление и поддержку одаренных и профессионально перспективных учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей, а также популяризацию русской культуры, в частности, творчества русских композиторов XIX - XX вв.

В этом году в отборочных прослушиваниях конкурса приняло участие более 100 молодых музыкантов. Для участия в финале видеозаписи своих выступлений прислали 57 участников. Среди них: учащиеся детских школ и школ искусств Псковской, Тверской, Смоленской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, студенты музыкального колледжа им. Хейно Эллера (Тарту, Эстония), Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева, Смоленского музыкального училища им. М. И. Глинки, Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского.

Конкурсные прослушивания по традиции пройдут по четырем номинациям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), духовые инструменты (кроме блок-флейты) и академический вокал.

Напомним, Международный конкурс юных исполнителей проводится в Пскове с 1996 года. За более чем 20-летнюю историю этот проект, направленный на поиск талантов, приобрел статус международного и прославил около тысячи юных музыкантов не только из различных регионов России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Казахстана и Молдовы.

Страница конкурса на официальном сайте колледжа искусств: https://poki-rk.ru/konkursy-konferentsii-kontserty/824/

YouTube-канал Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского Корсакова https://www.youtube.com/channel/UCR80gH3rzgX8drYLCAalGMg.

Трансляция начнется в 16.00 (время московское).