Культура

Александр Голышев назвал нарушителями тех, кто водит экскурсии в период коронавируса

Руководство Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника считает нарушителями тех, кто проводит экскурсии в период пандемии коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове сообщил руководитель музея Александр Голышев.

По его словам, если кого-то из сотрудников музея удастся уличить в таком, то музей будет судиться с нарушителем закона. «Сохранение здоровья и жизни людей — приоритет. Мы не сомневаемся, что с 30-го числа ситуация будет благополучная, и мы начнем работать», - высказал мнение Александр Голышев.

Кроме того, он отметил, что сотрудники музея активно работали в удаленном формате. «У нас есть понятие госкаталога, мы готовим новые экскурсии к памятникам, которые должны начать вступать в строй. То, что не можем показать гостям и псковичам новые объекты, - безумно жалко, но зато все будут здоровые, и через полторы-две недели сами смогут все увидеть», - сказал руководитель музея.