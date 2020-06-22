Культура

Памятники, которых мы достойны: храм Николы со Усохи

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Храм Святителя и Чудотворца Николы со Усохи - памятник архитектуры Псковской школы зодчества XV-XVI веков, включенный в июле 2019 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь строилась дважды. Первое здание было заложено в 1371 году: кончанский храм древнего Опоцкого конца возвели с двухпролётной звонницей. На месте, где была построена церковь, было высохшее болото, от того и название «со Усохи».

Возле храма собиралось кончанское вече. В церкви велось делопроизводство конца, а также хранились его ценности и оружие. Это было в Пскове второе по величине здание после Троицкого собора.

Церковь имеет свою легенду: Иван Грозный, в бытность свою во Пскове после Новгородского разгрома, приказал отрубить уши большому колоколу, от звона которого испугался под ним конь. Во время экзекуции из ушей колокола потекла кровь.

После неоднократных пожаров в XV веке церковь была разрушена. В 1536 году на ее месте был построен современный храм. Как говорится в летописи, «совершена бысть церковь святой Никола со Усохи» и «освящаю месяца декабря в 6 день».

Знаменитый исследователь псковской старины Юрий Спегальский пишет, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII-XIX вв. Он считает, что в конце XVII в. первоначальное восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела было переделано на четырехскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы, а с запада пристроено новое каменное крыльцо и переделаны окна.

В 1780 году разобрана двухпролётная звонница, и рядом с церковью построена колокольня у юго-восточной стороны; у южной апсиды была построена новая часовня, совершенно скрывшая древнюю; вновь подвергались переделке окна храма; сооружена глава с перехватом. В 1878-79 г.г. расширены ее окна, надстроен деревянный верх колокольни, подняты полы.

В 1941-44 г.г. здание горело и было сильно повреждено. Церковь Николы со Усохи находилась рядом с комендатурой, поэтому около нее немцы организовали гараж комендатуры.

Церковь реставрировали в середине 40-х годов, а в 1964—1966 году была воссоздана звонница на северной стене. Реставрации 1946-1974 годов (архитекторы Юрий Спегальский, Вера Лебедева, Борис Скобельцын) вернули храму древние формы одного из наиболее значительных памятников псковского храмового зодчества XVI века.

22 мая 2008 года впервые за 80 лет в храме прошла Божественная литургия. Службу и крестный ход возглавил митрополит Евсевий.

Елена Никитина