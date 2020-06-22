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Культура

Псковичам предлагают необычно отметить юбилей памятника «Два капитана»

23.06.2020 22:12|ПсковКомментариев: 0

В июле этого года памятнику «Два капитана» в Пскове исполняется 25 лет. Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина объявляет с 25 июня по 25 июля челлендж мини фанфиков по роману «Два капитана» Вениамина Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

Организаторы акции приглашают создать коллективный фанфик в виде раунд робина. Этот формат предполагает коллективную игру, участники которой по очереди пишут маленькие отрывки (5 предложений) на предложенную тему, составляя цельный рассказ.

«Давайте придумаем новую реальность, альтернативную историю – как стали бы развиваться события, если бы капитан Татаринов остался жив», - предлагают сотрудники библиотеки.

Чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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