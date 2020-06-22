Культура

Продлен прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле»

Продлен прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле — 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель руководителя и главный координатор литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» Андрей Бениаминов.

На 20 июня в адрес оргкомитета литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» поступило 94 заявки на участие в мероприятиях фестиваля, из которых 62 - на участие в заочных конкурсах фестиваля и только 32 заявки на очное участие в юбилейном поэтическом форуме.

Заявки поступили из 29 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Донецкой Народной Республики.

Организаторы отмечают, что некоторые поэты прислали заявки на участие как в очной форме, так и заочных конкурсах, очевидно, опасаясь, что в очной форме фестиваль может не состоятся.

Как уже сообщалось, поэтический фестиваль «Словенское поле – 2020» переносится на сентябрь, в связи с чем продлеваются сроки приема заявок на участие в фестивале и срок проведения заочных конкурсов.

Заявки на участие в фестивале «Словенское поле – 2020» (очное участие) будут приниматься по 15 августа включительно, заявки на участие в заочных конкурсах фестиваля – по 31 июля.

В положение о фестивале также внесены изменения. В частности, определено, что участие в конкурсах фестиваля в очной и заочной формах одновременно не допускается. Оргкомитет литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» просит поэтов, подавших заявки в обе конкурсные программы, определиться с формой участия до публикации «длинных списков» участников заочных конкурсов. После публикации «длинных списков» их заявки на очное участие в конкурсах фестиваля будут аннулированы (переведены в формат «вне конкурсов»).

Также дополнено положение о заочном конкурсе исторической поэзии «Словенское поле - 2020». Согласно достигнутому соглашению с дирекцией фестиваля молодых поэтов «Мцыри», победители молодежной номинации заочного конкурса также получают право на участие в финале фестиваля «Мцыри» 2020 года. Ранее эта преференция была только у участников очной формы конкурса.