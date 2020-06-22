Культура

Новые материалы к годовщине парада Победы опубликовал Пушкинский заповедник

Еще несколько материалов, так или иначе развивающих тему победы советского народа в Великой Отечественной войне, предлагает подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в заповеднике, вчера гости «виртуального музея» могли побывать у памятников на братских захоронениях в Пушкинских Горах и у памятных знаков героям Великой Отечественной войны в поселке.

Шестиминутный ролик подготовил сотрудник информационной службы музея Денис Виноградов; в качестве музыкального сопровождения для этой небольшой экскурсии выбраны советские лирико-патриотические песни разных лет. Размещено видео в паблике музея «ВКонтакте». В музее напомнили, что сейчас в Пушкинских Горах, переживших тяжелейшие годы фашистской оккупации и разрушенных при отступлении вражеских войск, расположено 14 братских захоронений, где погребены останки более чем семи тысяч погибших.

Еще одна, на этот раз текстовая публикация знакомит читателей с материалами, которые удалось найти друзьям и соратникам музея-заповедника «Михайловское» — членам Пушкинского общества Латвии при подготовке выставки «Спасенные святыни» ко Дню Победы. Это рассказ об именном самолете «Александр Пушкин».

«В 2020-м году, 6 июня у памятника Пушкина наш друг Эрик Карклинь преподнес нам подарок — журнал «Родина», в котором была помещена фотография истребителя с надписью на борту «Александр Пушкин»…», — сообщается в статье. Здесь же приведена история именного, подаренного фронту писателем-пушкинистом Иваном Новиковым и уральскими почитателями поэта самолета Як-7Б, на котором летчики 162-го истребительного авиаполка 309-й истребительной авиадивизии ПВО сражались почти два года. Исследователи рассказывают и о судьбе командира эскадрильи, капитана и поклонника Пушкина Юрия Горохова, который первым принял боевую машину. Воин погиб в январе 1944 года в возрасте 22 лет.

Истребитель «Александр Пушкин». Фото из открытых источников.

Сегодня военную и — шире — героическую тему, здесь же, в социальной сети «ВКонтакте», музейщики продолжают видеосюжетом о серии работ Петра Любаева к роману Вениамина Каверина «Два капитана».

Петр Любаев. Из иллюстраций к роману Вениамина Каверина «Два капитана». Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Эти иллюстрации, выполненные в смешанной технике (акварель, тушь, гуашь, графитный и цветные карандаши) находятся в собрании музея и уже не раз были экспонированы как в Псковской области (Псков, Остров, Пушкинские Горы, Великие Луки), так и за пределами региона.

Напомним, что несколько видео о военной истории псковских пушкинских мест музейщики уже опубликовали в День памяти и скорби, 22 июня.

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Добавим также, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остается на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами.

Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, записи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.