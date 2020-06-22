Культура

Стало известно, когда в России могут открыться кинотеатры

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, когда в стране могут заработать кинотеатры.

По ее словам, актуальная дата открытия кинотеатров по всей стране — 15 июля, однако окончательное решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, передает «Интерфакс».

Министр обратила внимание на то, что главные кинопремьеры состоятся после открытия всех российских кинотеатров. При этом в рамках соответствия требований Роспотребнадзора по работе кинотеатров уже все разработано, добавила Любимова.

Кинотеатры в стране приостановили работу во избежание распространения коронавируса.