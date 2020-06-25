Культура

Конкурс «Там чудеса…» объявил музей-заповедник «Михайловское»

К 200-летию выхода в свет поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил новый дистанционный конкурс иллюстраций «Там чудеса...».Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участвовать в творческом соревновании могут все желающие, вне зависимости от возраста и профессиональной подготовки.

Хромолитография из книги «Полное издание сочинений, состоящее из 12 частей [в одном томе]. Издание предназначено для всего русского народа» (М., 1887). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Иллюстрировать поэму можно в удобной для автора художественной технике: рисунок, аппликация, мелкая пластика, компьютерная графика и так далее. Оцифрованные копии конкурсных работ по мере их поступления в адрес музея будут размещены на сайте «Михайловского»; зрительское голосование, которое определит победителя, будет открыто с 27 июля и продлится до 25 сентября.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь

В «Михайловском» напомнили, что поэма «Руслан и Людмила» стала своего рода вехой в творчестве Пушкина, а день, когда работа над ней была завершена — одним из самых значительных в его жизни. В тот же вечер двадцатилетний поэт прочёл её на литературном собрании у Василия Жуковского и получил из рук своего друга и наставника портрет с подписью, которой суждено было стать крылатой: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820 Марта 26. Великая Пятница».

В музее выразили надежду, что поэма хорошо знакома потенциальным участникам конкурса и при выборе сюжета или персонажа для своей иллюстрации они не ограничатся лишь изображениями героев вступления к ней (написанного, кстати, позже и именно в Михайловском), то есть кота учёного, русалки на ветвях и бабы Яги в ступе. Кроме того, организаторы конкурса отметили, что подобные дистанционные творческие соревнования всегда пользуются большой популярностью у посетителей музейного сайта и официальных страниц учреждения в социальных сетях, стабильно собирая по несколько сотен участников их малых и больших населённых пунктов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. И этой активности юных и взрослых почитателей творчества поэта в заповеднике очень рады.

Напомним, что сейчас на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» работает виртуальная выставка «Времён минувших небылицы» — совместный проект Пушкинского Заповедника и Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) к 200-летию издания поэмы «Руслан и Людмила».