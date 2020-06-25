Культура

Учебный электронный орган купят для псковского областного колледжа искусств

Учебный электронный орган купят для псковского областного колледжа искусств. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 27 июня в своем инстаграм-аккаунте.

Глава региона провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи. По просьбе руководителя благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» будет заложено финансирование на покупку учебного электронного органа для областного колледжа искусств.

Для обеспечения жильём хирурга-онколога, который приехал из Московской области работать в Псковский онкологический диспансер, приобретут служебную 3-комнатную квартиру с возможностью дальнейшей приватизации.

Фонд поддержки беженцев «Соотечественник» отремонтирует пустующие здания в деревне Родина Псковского района для Центра временного размещения. Соглашение государственно-частного партнерства будет заключено до конца года, сейчас готовятся необходимые документы.

Бюро медико-социальной экспертизы оборудуют пандусом и обустроят доступную для передвижения инвалидов-колясочников дорожку. Также в этом году отремонтируют асфальт на улицах Лесная и Харченко в Пскове на которые жаловались местные жители.