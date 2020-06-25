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Культура

Учебный электронный орган купят для псковского областного колледжа искусств

27.06.2020 16:11|ПсковКомментариев: 1

Учебный электронный орган купят для псковского областного колледжа искусств. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 27 июня в своем инстаграм-аккаунте.

Глава региона провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи. По просьбе руководителя благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» будет заложено финансирование на покупку учебного электронного органа для областного колледжа искусств.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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