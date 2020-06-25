Культура

На спектакль-размышление о судьбах людей в годы «внутриотеческой смуты» приглашают «Михайловское» и театр Владимира Рецептера

Спектакль «Полтава» в постановке народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера предлагают к просмотру Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и театр «Пушкинская школа». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это относительно недавняя работа труппы. Впервые спектакль был показан в июне 2017 года. В Псковской области «вживую» его играли один-единственный раз — в рамках больших гастролей Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге в Святогорье в год премьеры.

Сцена из спектакля «Полтава». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В основу сценического действия, построенного в излюбленном режиссёром ключе «опытов драматических изучений», легла, прежде всего, поэма А.С. Пушкина, созданная без малого два века назад, в 1828 году. Поэт обращается в ней к ещё более давним, начала XVIII столетия, событиям, во многом опираясь не только на исторические источники разного характера, но и на народные песни и думы, легенды, бытовавшие в Молдавии и Украине. Вслед за Пушкиным театр также богато иллюстрирует сценическое «повествование» лучшими образцами музыкального фольклора в очень качественном исполнении самих актёров. А «текстовой составляющей» постановки, помимо собственно, стихов «Полтавы», является ещё и предисловие Пушкина к первому её изданию, увидевшему свет в 1829 году.

Трагическую историю любви Пушкин помещает в широкий исторический контекст взаимоотношений России и входящей в её состав Малороссии, а также внутриукраинской смуты того времени. И в свете событий последних лет обращение театра к этой теме читается как размышление «на злобу дня», хотя, разумеется, никаких намёков на современные геополитические реалии автор постановки не делает и от оригинальных текстов не отступает.

Запись спектакля «Полтава» с небольшим вступительным словом мэтра, Владимира Рецептера, будет доступна подписчикам и посетителям паблика музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня с 19.00. Продолжительность действия — час и 23 минуты.