Культура

Старинный фанфик по мотивам «Евгения Онегина» опубликован на сайте Пушкинского заповедника

С одним из раритетов, хранящимся в собрании научной библиотеки Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», теперь могут познакомиться все интернет-пользователи. Это книга «Судьба лучшего человека. Продолжение романа «Евгений Онегин». Рассказ в стихах приписываемый А.С. Пушкину», выпущенная в свет в Санкт-Петербурге, в типографии А. Мучника, предположительно в 1889 году. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, издание доступно для чтения и свободного скачивания на официальном сайте «Михайловского».

На обложке книги, равно как и на её титульном листе значится, что литературный материал «сообщил» Ананий Лякидэ — журналист, детский писатель, педагог, популяризатор науки, переводчик. Более прочего, пожалуй, этот литератор известен своим проектом «нового, всеобщего», универсального языка, основанного на базе значительно упрощённого французского и, по мнению Лякидэ, даже более простого и совершенного, нежели эсперанто (1893). В предисловии к книге «Судьба лучшего человека» Лякидэ рассказывает историю своей деревенской тётушки, в бумагах которой, после её смерти, и была обнаружена рукопись. Здесь же он делает попытку стилистического анализа стихов «Судьбы…» и подводит читателя к выводу, что их действительно мог написать Пушкиным, если «…без претензий, небрежно пожалуй…».

В «Михайловском» также рассказали, что в 2001 году «Судьба лучшего человека» вошла в сборник «Судьба Онегина», объединивший многочисленные продолжения «Евгения Онегина» и подражания ему, в том числе и три «реконструкции» пресловутой Х главы. Эти опусы, созданные разными авторами (в том числе Дм. Минаевым, К. Чуковским, А. Архангельским, Доном Аминадо) более чем за полтора века, были собраны и прокомментированы Верой и Алексеем Невскими. «Сами по себе эти произведения не становились заметными литературными явлениями, но несли на себе приметы времени», — отметили в музее.

В Пушкинском заповеднике также напомнили, что в разделе «Музейная библиотека» на сайте «Михайловского», в свободном доступе, размещено множество интересных изданий, в том числе — оцифрованные литературные альманахи пушкинского времени, старинные учебники и книги по тем или хозяйственным вопросам, литература о поэте и его современниках, проч.