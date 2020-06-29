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«Спасибо, солдатики!»

29.06.2020 18:04|ПсковКомментариев: 0

«Спасибо, солдатики!» - так, по-детски искренне и честно, выразил свои эмоции маленький Максимка, воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Гдовского района в селе Ямм. В числе других ребят он побывал на спектакле «Сашка», который в марте этого года сюда привезли артисты псковского молодежного «Ахтеатра» в рамках реализации проекта «Что мы знаем о войне», созданного на средства Президентского гранта.

Начало

Максимка во время спектакля, поставленного по мотивам военной повести Вячеслава Кондратьева «Сашка», успел посидеть на коленях у трех старших приятелей: постановку ему очень хотелось увидеть, а вот росточком он пока еще слишком мал, чтобы увидеть все, сидя на низенькой длинной скамейке. В первом ряду ему места тоже не хватило: там уже сидели девочки и другие малыши. Но как пропустить встречу с актерами, тем более рассказывающими о войне? Вот Максимка и стал эдаким «переходящим» зрителем, невероятно благодарным и трогательным в своем сопереживании.

Как говорят в «Ахтеатре», им уже впору переквалифицироваться в театр юного зрителя - столько за последние годы было сыграно спектаклей для детей. Проект «Что мы знаем о войне», благодаря которому сотни ребят из разных уголков Псковской области увидели спектакли о Великой Отечественной войне, стал значимой, совершенно особой вехой в истории уникального молодежного коллектива.

Как рассказывает бессменный режиссер театра Татьяна Комиссаровская, идея выросла из участия коллектива в благотворительном гранте «Сезоны добра» «Союза женщин России». По предложению руководителя общественной организации Натальи Никифоровой, театр отправился со спектаклями к особой публике: ребята представили спектакли в областной детской больнице, выступили перед детьми-инвалидами, стариками-подопечными приютов.

«14 спектаклей мы показали, - вспоминает Татьяна Александровна. - Я смотрела на своих детей - и была такая счастливая, потому что они у меня такие хорошие! Я их не воспитываю - просто пробуждаю в них состояние любви и говорю: только любовь может нам дать что-то истинное. Я видела,  как они относились к этим бабушкам, дедушкам, детям... Было великолепно смотреть на них».

Сыграло свою положительную роль и привлечение актеров театра к созданию и работе молодежного проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда-2018», где, собственно, и возник вопрос: а почему бы не создать некоммерческую организацию и на ее базе не попробовать написать свой грант?

Так совпало, что примерно в это же время «Ахтеатру» пришлось покинуть свою постоянную площадку в ПсковГУ и отправиться в самостоятельный поиск. Коллектив и новое руководство вуза не сошлись в понимании ценности и нужности театра («Как можно жить без театра? В городе должны быть и театр, и церковь – тогда там будет жить дух Божьей и человеской любви», - объясняет режиссер).

Так, из надежды, желания общаться с публикой и делиться с ней своим творчеством и возник проект. А в юбилейный год 75-летия Великой Победы и тема очевидна. В творческом багаже ребят было два спектакля о войне: уже упомянутый выше «Сашка» и «У войны не женское лицо» по одноименной книге Светланы Алексиевич. Аудитория тоже понятна: кому, как не детям, рассказать правду о том, что не должно забываться? Особенно детям, лишенным родительской заботы и не избалованными счастьем увидеть настоящую театральную постановку...

Первые шаги

Без грантовой поддержки не возможно было бы осуществить задуманное: детские дома находятся в разных районах области, до них надо доехать, довезти артистов, световое и музыкальное оборудование, костюмы, реквизит, бутафорию…

И вот, 15 декабря прошлого года, состоялся первый выезд театра. Артисты отправились в Красногородскую школу-интернат «Агрошкола» со спектаклем «У войны не женское лицо». Кроме того, коллектив «Ахтеатра» провел для воспитанников учреждения мастер-классы по сценической речи и организовал встречу-беседу школьников с ветераном боевых действий - полковником Сергеем Александровичем Березовским. В благодарственном письме коллектива школы-интерната написано: «Спектакль не оставил равнодушным никого, благодаря великолепной режиссерской и актерской работе».

Кузьмина Татьяна Геннадьевна, воспитатель в Красногородской школы-интернат «Агрошкола» рассказывает: «Мы с ребятами были настолько удивлены игрой молодых актёров, спектакль был сыгран на одном дыхании. Перед нашими глазами пронеслись все судьбы женщин, побывавших на войне… Мы были все возбуждены, восхищены до глубины души, до слёз».

«Мы были счастливы безмерно, - признается Татьяна Комиссаровская. - Пришлось, конечно, очень много работать. В проекте участвовали и ветераны войны, и военных действий. Были случаи, что после спектакля они не могли уже говорить, настолько эмоционально были взволнованы сами. Ребята мои играют очень хорошо, искренне. Помню, в Красногородске спектакль окончился. Я выхожу на сцену, чтобы дать слово ветерану, а дети сидят и молчат. Воспитательница потом подошла и объяснила: дети у них необычные, их на месте не удержишь, а тут они просто сидели. А потом они нам письма написали - с впечатлениями».

Вот они, эти письма:

«Было ощущение, как будто ты видишь все то, что произошло во время войны» (Аня Федорова),

«Мне спектакль очень понравился. Я как будто бы пережил вместе с ними эти сложные, суровые военные годы» (Влад Оглы), «Спектакль показался мне очень увлекательным, но не дай Бог побывать на войне никому!» (Дима Михеев)...

А дальше - новые города и новые зрители, мастер-классы, впечатления. Псков, Остров, Печоры, Ямм, Порхов. И везде - блестящие от эмоций детские и взрослые глаза и рассказ о самом важном на самом простом языке - языке театрального искусства.

Все еще будет

Единственное, что смогло расстроить планы проекта - пандемия. К сожалению, не состоялись из-за карантина спектакли в Великих Луках и деревне Боброво, но артисты отправили ребятам из местных школ-интернатов видеоверсии своих спектаклей: кто знает, может, после снятия ограничительных мер встретиться удастся уже вживую.

Из-за карантина не суждено было состояться и большому общему концерту в Пскове, который планировался в рамках проекта на 6 мая. Задумка была замечательной: на мастер-классах, которые проводили после спектаклей артисты и режиссер театра, воспитанники школ могли представить любой творческий номер. Эти выступления и должны были составить канву будущего концерта.

«Мы не хотим отказываться от идеи общего концерта, - говорит Татьяна Комиссаровская. - Грант рассчитан по срокам до конца июля, может быть, что-то и удастся. Хотя сложно уже будет собрать детей: многие разъезжаются из интернатов на каникулы. Может, в дальнейшем еще напишем грант и продолжим нашу работу в другом контексте. Допустим, создадим один спектакль силами разных школ и центров для сирот, соберем эту постановку и покажем в финале как единое целое».

Не исключено, что некая финальная точка гранта «Что мы знаем о войне» будет поставлена в онлайн-пространстве: в группе «Ахтеатра» во ВКонтакте достаточно много подписчиков и, думается, всем найдется что сказать. Пока что-то загадывать, наверное, рано.

Главный результат в любом случае достигнут. Для режиссера Татьяны Комиссаровской принципиально важно было донести до современных детей память о войне, причем по максимуму правдивую. «Материал Алексиевич - это журналистика: человек приходил в дом, брал интервью, а потом описывал, близко к тексту, почти слово в слово. Это правда о войне, - объясняет она. - Нынешние фильмы, которые показывают нам Великую Отечественную как американские боевики - это неправда. А правда - она любого человека заденет. Для этого надо еще самому верить в то, о чем говоришь. Иначе это лишь слова. Под словами всегда должна быть жизнь, и ее надо донести. Мои актеры доносят, а ребята это берут, чувствуют».

 

Проект стал школой правды не только для артистов, но и для зрителей. «Дети душевно откликнулись на спектакли, - вспоминает Татьяна Комиссаровская. - Маленький Илья Котов написал в отзыве о своих противоречивых чувствах от одной из сцен в спектакле: «И еще, когда снайпер убила лосенка. Я был на нее очень зол и обижен, но она все равно молодец, то, что воевала с немцами и защищала Родину. И я понял, что про войну нельзя забывать и про наших предков». Он понял ее поступок и простил. Мальчик увидел жизнь, воплощенную молодыми артистами – вот она и «цепляет» больше, чем придуманные спецэффекты на экране. Три слова, но сказать надо так, чтобы понять и прочувствовать боль. А как это сделать? Нужна огромная человеческая затрата внутренней энергии, чтобы этим поделиться и чтобы тебя услышали».

Проект почти завершен. Но эхо его надолго останется в сердцах артистов и их зрителей. «Я думаю, мы рассказали о войне детям, - уверена Татьяна Комиссаровская. - Рассказали в то время, когда это нужно было сделать. Но это нужно делать всегда - о войне нельзя забывать. Чем дальше - тем чаще. Пусть понемножечку, по крупиночке, но об этом говорить необходимо».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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