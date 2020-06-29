Культура

С 1 июля открывается Бежаницкий историко-культурный центр «Философовых»

С 1 июля Бежаницкий историко-культурный центр «Философовых» открыт для посетителей с условием соблюдения масочного режима и ограничительных мер. Посещать музей одновременно могут не более 5 человек. Об этом сообщили в администрации Бежаницкого района.

Фото: Яндекс карты

Напомним, из указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова следует, что музеям, музеям-заповедникам можно осуществлять деятельность при условии проведения индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обязательным выполнением рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.