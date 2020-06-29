Культура

Музей-заповедник «Изборск» начинает работу

Музей-заповедник «Изборск» начинает работу, но пока в особом ограниченном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом музее.

Для посетителей работают:

Изборская крепость: ежедневно с 9.00 до 18.00. По многочисленным просьбам по субботам крепость открыта до 20.00. Заказ экскурсий по телефону 8 (81148) 96-602, izborsk@yandex.ru

Пока только одна экспозиция - «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»: с 4 июля ежедневно с 9.00 до 18.00

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, ежедневно с 9.00 до 17.00. Заказ экскурсий по телефону 8 (911) 385-34-61

Музей истории города Печоры, ежедневно с 10.00 до 18.00. Заказ экскурсий по телефону 8 (81148) 2-30-77

«Обращаем внимание, что временно мы проводим экскурсии для групп не более 10 человек на открытом воздухе, и не более 5 человек (в масках) – в экспозиции. Сборные экскурсии пока отменены. Во время прогулок просим вас соблюдать социальную дистанцию – 1,5-2 метра. Для вас работают летние веранды нашего музейного кафе, сувенирная лавка и гостевой дом», - рассказали в музее.