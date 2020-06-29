Музей-заповедник «Изборск» начинает работу, но пока в особом ограниченном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом музее.
Для посетителей работают:
«Обращаем внимание, что временно мы проводим экскурсии для групп не более 10 человек на открытом воздухе, и не более 5 человек (в масках) – в экспозиции. Сборные экскурсии пока отменены. Во время прогулок просим вас соблюдать социальную дистанцию – 1,5-2 метра. Для вас работают летние веранды нашего музейного кафе, сувенирная лавка и гостевой дом», - рассказали в музее.