Культура

В Пскове создадут новое муниципальное предприятие «Парки и Ярмарки города Пскова»

В Пскове планируют создать новое муниципальное предприятие - «Парки и Ярмарки города Пскова». На официальном сайте города опубликован проект соответствующего решения Псковской гордумы.

Согласно документу, планируется дать администрации города согласие на создание указанного МП путем реорганизации в форме слияния двух существующих муниципальных предприятий: «Городской парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина» и «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Новое предприятие займется реализацией решений города Пскова в области культурных и социальных задач, поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе реализации определенных товаров, услуг и получении прибыли.

Предметом деятельности муниципального предприятия города Пскова «Парки и Ярмарки города Пскова» является организация культурно-массовой работы, организация и проведение общегородских праздников, концертов, ярмарок, выставок, народных гуляний в установленном порядке, организация иных мероприятий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, предоставление льготных условий участия в этих мероприятиях субъектам малого и среднего предпринимательства, представляющих приоритетные направления развития бизнеса, организация деятельности стационарных и передвижных аттракционов.

Учредителем муниципального предприятия города Пскова «Парки и Ярмарки города Пскова» является муниципального образование «Город Псков» в лице органа местного самоуправления – администрации города Пскова.

Координацию деятельности муниципального предприятия города Пскова «Парки и Ярмарки города Пскова» осуществляет администрация города Пскова в лице главы администрации города.

Размер Уставного фонда составляет 20 934 921,63 рублей.

Местоположение муниципального предприятия города Пскова «Парки и Ярмарки города Пскова»: 180000, Россия, г. Псков, Октябрьский проспект, 14.

Планируется, что возглавит новое МП Елена Павлова, ныне директор «Северо-Западного центра социологии и маркетинга».