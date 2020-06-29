Культура

Михаил Ведерников: За полтора года работы АНО по возрождению объектов культурного наследия сделано многое

С момента, как президенту была озвучена инициатива по созданию автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», прошло полтора года. За это время удалось сделать многое, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего совещания 30 июня.

«На текущий момент удалось самое главное - это объединить все ресурсы. Псковская область - пятый субъект в стране по количеству объектов культурного наследия. Еще предстоит сделать очень много», - заявил глава региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Глава региона отметил, что на сегодня уже сформирован список объектов культурного наследия, которые требуют ремонтных работ.