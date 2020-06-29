Культура

На возрождение объектов культурного наследия в Псковской области направят 450 млн инвестиций

За полтора года создано АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области), определены объекты для восстановления, подготовлена проектно-сметная документация, выделены деньги - почти 1,5 млрд рублей на два года. В этом году 450 млн рублей внесли частные инвесторы. Об этом сегодня, 30 июня, в беседе с журналистами рассказал председатель Совета АНО Сергей Степашин.

«Сегодня договорились о том, чтобы посмотреть, когда конкретно и какой объект начнет восстанавливаться. Поговорили о будущем музея-заповедника "Михайловское", чтобы придать ему особый статус. Так что, надеюсь, что через год будет что доложить нашему президенту», - заявил Сергей Степашин.

«Спасибо Андрею Турчаку (вице-спикеру Совета Федерации - прим. ред.) за то, что взял на попечение Святогорский монастырь, где находится могила Александра Сергеевича Пушкина. Мне очень нравится этим заниматься, я еще в детстве мальчишкой приезжал сам в Пушкинские Горы и Михайловское», - рассказал Сергей Степашин.