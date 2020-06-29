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Культура

33 здания реконструируют с помощью АНО по возрождению культурного наследия Псковской области

30.06.2020 17:06|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день запланирована реконструкция 33 зданий в рамках 17 объектов по линии работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове». Об этом сегодня, 30 июня, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в беседе с журналистами. 

«Благодаря такому внимательному подходу нашего владыки, удалось значительные средства, которые изначально планировалось потратить на проектирование, сэкономить. Это, безусловно, открывает для нас новые возможности. Сегодня мы обсудили часть работ по Святогорского монастырю, приведение в порядок могилы Пушкина, она тоже сегодня находится не в самом хорошем состоянии. На эти направления пойдут сэкономленные средства», - рассказал глава региона. 

«Хочу сказать большое спасибо Сергею Вадимовичу Степашину, при поддержке президента, председателя правительства выделяются большие средства из федерального бюджета. В то же время, параллельно идет работа по привлечению внебюджетных средств и это дает возможность двигаться более быстрыми темпами», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Теги: #объект культурного наследия
Источник: Псковская Лента Новостей
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