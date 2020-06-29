Культура

Псковичей приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «Песни военных лет!»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в открытом дистанционном (online) военно-патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет!», посвященном 75-летию Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», который состоится 26 июля и будет приурочен к Дню военно-морского флота.

Участниками конкурса могут стать любители и профессионалы вокального и поэтического искусства: театральных и литературных студий; почитатели литературы и художественного слова; жители Российской Федерации, а также жители стран ближнего и дальнего зарубежья; творческие коллективы и отдельные исполнители. Возраст участников - от трех лет. Заявки принимаются до 15 июля. Подробнее - на сайте организатора и группе Вконтакте.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, комитета по культуре Государственной Думы РФ, министерства культуры РФ, министерства обороны РФ, Генерального Совета партии «Единая Россия», администрации Санкт-Петербурга.