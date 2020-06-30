Культура

Выставочный зал Центра народного творчества возобновит работу со 2 июля

Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества (ул. Некрасова, 10) вновь начнет работать со 2 июля, где индивидуальные посетители смогут познакомиться с выставкой «Народные мастера Псковской земли».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, основу экспозиции составляет коллекция современных псковских мастеров, которую специалисты Дома ремесел собирали с 2000 года.

Также зритель может увидеть здесь небольшое собрание предметов этнографии. В общей сложности на выставке представлено свыше 300 экспонатов: глиняная игрушка, художественная ковка, плетение из лозы, бересты и болотных трав, гончарство, резьба по дереву и кости, ткачество, вышивка и другое.

Отметим, что указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 26 июня 2020 года ослаблены некоторые ограничения, введенные ранее в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Согласно документу, в регионе разрешается экскурсионная деятельность, но с ограничениями и неукоснительным соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Так, в групповых экскурсиях в помещениях могут принимать участие не более пяти человек, на открытом воздухе - не более 10. В обоих случаях необходимо соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок.