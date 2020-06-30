Культура

Военно-исторический музей возобновил работу в Острове

Военно-исторический музей Псковской области, расположенный в Острове, сообщает о возобновлении работы. Об этом сообщает портал «Мой Остров».

В залах музея представлена большая коллекция каменных орудий труда, украшения древних и средних веков. Здесь можно увидеть множество экспонатов времен Второй мировой войны: оружие, снаряжение, предметы солдатского быта.

Комплекс «Островский укрепрайон» представляет собой фрагмент «Линии Сталина», фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде ДОТов с полевыми укреплениями - траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями. Также здесь находится коллекция раритетной техники, мемориальное воинское захоронение.

Напомним, что указом губернатора закреплены очередные послабления ограничительных мер, введенные в Псковской области в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, разрешено работать музеям, но с неукоснительным соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Разрешается экскурсионная деятельность, но с ограничениями. В групповых экскурсиях на открытом воздухе могут принимать участие не более 10 человек, в помещениях - не более пяти. В обоих случаях необходимо соблюдение социальной дистанции, а в случае невозможности - обязательное ношение масок или респираторов.

Фото: gorodostrov.ru