Культура

Подведены итоги Всероссийского поэтического конкурса «Высота»

Подведены итоги Всероссийского поэтического конкурса «Высота», посвященного 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете.

Конкурс проводило Псковское региональное отделение Союза писателей России в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», поддержанного Фондом президентских грантов.

Всероссийский поэтический конкурс «Высота» стартовал 1 марта 2020 года, в день памяти десантников 6-й роты. В конкурсе приняли участие 167 поэтов из 45 субъектов Российской Федерации и 6 зарубежных государств.

По итогам голосования жюри призовые места распределены следующим образом:

1 место - стихотворение «Монолог погибшего солдата» (автор Анатолий Чертенков, Ленинградская область, г. Тихвин)

2 место - стихотворение «Цинковые журавли» (автор Илья Бестужев, г. Москва) и стихотворение «После» (автор Александр Савенков, Донецкая Народная Республика, г. Горловка)

3 место - стихотворение «Последние и первые» (автор Андрей Канавщиков, Псковская область, г. Великие Луки)

Дипломами финалистов награждены:

Валентина Алексеева, Псковская область, г. Псков, (стихотворение «Майор»);

Михаил Вахтин, г. Москва (стихотворение «Стальной парашют»);

Анатолий Вершинский, Московская область, г. Раменское (стихотворение «Шестая»);

Тихон Громкий, г. Севастополь (стихотворение «Шестой роте»);

Алексей Дельнов, Владимирская область, г. Собинка, (стихотворение «Вертолетчик»);

Нина Жильцова, г. Санкт-Петербург, (стихотворение «Шестая рота»);

Рустам Карим, Татарстан, г. Казань, (стихотворение «Третий тост»);

Владимир Корнилов, Иркутская область, г. Братск, (стихотворение «Доколе будут убивать сынов России»);

Василий Краснов, Тамбовская область, г. Жердевка, (стихотворение «Журавлиная стая»);

Светлана Леонтьева, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, (стихотворение «Утро»);

Николай Пересторонин, Кировская область, г. Киров, (стихотворение «Под сенью божьего закона…»);

Александр Себежанин, Псковская область, г. Псков, (стихотворение «Помолись»);

Наталья Страхова-Хлудок, Псковская область , г. Невель, (стихотворение «Прощание»);

Алесандр Чжоу, г. Москва, (стихотворение «Шестая рота»);

Юрий Щербаков, Астраханская область, г. Астрахань, (стихотворение «Поэт шестой роты»);

Елена Ядрина, Ставропольский край, ст. Зольская, (стихотворение «Десантник»).

Дополнительно оргкомитет литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» принял решение о поощрении юных поэтов (в возрасте до 18 лет), участвовавших во Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота».

Церемония награждения победителей и дипломантов конкурса состоится в сентябре 2020 года в Пскове - на фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2020».

Если автор не сможет участвовать в церемонии награждения, диплом будет выслан ему Почтой России.