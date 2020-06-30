Подведены итоги Всероссийского поэтического конкурса «Высота», посвященного 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете.
Конкурс проводило Псковское региональное отделение Союза писателей России в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», поддержанного Фондом президентских грантов.
Всероссийский поэтический конкурс «Высота» стартовал 1 марта 2020 года, в день памяти десантников 6-й роты. В конкурсе приняли участие 167 поэтов из 45 субъектов Российской Федерации и 6 зарубежных государств.
По итогам голосования жюри призовые места распределены следующим образом:
- 1 место - стихотворение «Монолог погибшего солдата» (автор Анатолий Чертенков, Ленинградская область, г. Тихвин)
- 2 место - стихотворение «Цинковые журавли» (автор Илья Бестужев, г. Москва) и стихотворение «После» (автор Александр Савенков, Донецкая Народная Республика, г. Горловка)
- 3 место - стихотворение «Последние и первые» (автор Андрей Канавщиков, Псковская область, г. Великие Луки)
Дипломами финалистов награждены:
- Валентина Алексеева, Псковская область, г. Псков, (стихотворение «Майор»);
- Михаил Вахтин, г. Москва (стихотворение «Стальной парашют»);
- Анатолий Вершинский, Московская область, г. Раменское (стихотворение «Шестая»);
- Тихон Громкий, г. Севастополь (стихотворение «Шестой роте»);
- Алексей Дельнов, Владимирская область, г. Собинка, (стихотворение «Вертолетчик»);
- Нина Жильцова, г. Санкт-Петербург, (стихотворение «Шестая рота»);
- Рустам Карим, Татарстан, г. Казань, (стихотворение «Третий тост»);
- Владимир Корнилов, Иркутская область, г. Братск, (стихотворение «Доколе будут убивать сынов России»);
- Василий Краснов, Тамбовская область, г. Жердевка, (стихотворение «Журавлиная стая»);
- Светлана Леонтьева, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, (стихотворение «Утро»);
- Николай Пересторонин, Кировская область, г. Киров, (стихотворение «Под сенью божьего закона…»);
- Александр Себежанин, Псковская область, г. Псков, (стихотворение «Помолись»);
- Наталья Страхова-Хлудок, Псковская область , г. Невель, (стихотворение «Прощание»);
- Алесандр Чжоу, г. Москва, (стихотворение «Шестая рота»);
- Юрий Щербаков, Астраханская область, г. Астрахань, (стихотворение «Поэт шестой роты»);
- Елена Ядрина, Ставропольский край, ст. Зольская, (стихотворение «Десантник»).
Дополнительно оргкомитет литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» принял решение о поощрении юных поэтов (в возрасте до 18 лет), участвовавших во Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота».
Церемония награждения победителей и дипломантов конкурса состоится в сентябре 2020 года в Пскове - на фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2020».
Если автор не сможет участвовать в церемонии награждения, диплом будет выслан ему Почтой России.