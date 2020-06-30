Культура

Литературный конкурс в память о предке Александра Пушкина объявили в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих попробовать свои силы в новом литературном конкурсе «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, творческое соревнование проводится в память святого благоверного великого князя Александра Невского, в честь которого был назван Александр Пушкин и чьим потомком в двадцать первом колене был по линии матери. Дружинником Невского был предок поэта, Гаврила Алексич, правнук Ратши — Пушкин упоминает об этом в известном стихотворении «Моя родословная».

«В год, когда наша страна отмечает юбилей Великой Победы над фашизмом, в преддверии 800-летнего юбилея Александра Невского мы вспоминаем своих предков, которые героически сражались с завоевателями, отстояли для нас страну, оставили незапятнанными русские воинские знамена», — говорится в преамбуле к положению о конкурсе памяти великого полководца. Музей предлагает потенциальным участникам литературного состязания рассказать о предках — бойцах фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. Или написать о тех представителях своей фамилии, которые жили еще раньше, возможно, опираясь на семейные легенды и предания.

Конкурс в музее проведут в трех номинациях, отдельно оценивая работы авторов до 18 лет и старше 18 лет, а также семейное творчество. Сочинения могут быть как поэтическими, так и в прозе, желательно с приложением подлинников или отсканированных копий писем или иных документальных материалов, на основе которых ведется повествование.

Традиционно к участию в конкурсе принимаются только письма, написанные от руки разборчивым почерком, отправленные по почте, по адресу: 181370, Россия, Псковская область, р. п. Пушкинские Горы, бульвар С. С. Гейченко, 1, Научно-культурный центр, Музейная почта, Литературный конкурс. Последний день для отправки конкурсных работ (по почтовому штемпелю) — 15 октября текущего года.

Авторы лучших работ будут награждены памятными дипломами (диплом победителя конкурса, дипломы I, II, III степени), сами работы разместят на сайте музея-заповедника. Планируется, что победитель и, при желании, сопровождающее его лицо будут приглашены в «Михайловское» для участия в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в июне 2021 года. Им будут предоставлены бесплатное проживание (пять суток) в музейном гостевом доме, трансфер по заповеднику, экскурсионная и культурная программа. Материалы конкурса лягут в основу выставки «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» в музейном классе русской письменности и словесности в июне 2021 года.

Другие подробности о конкурсе можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и на его страницах в социальных сетях.