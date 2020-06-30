Культура

Псковские музеи в эпоху коронавируса станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 2 июля, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности музеев в период пандемии в Псковской области.

С 1 июля в Псковской области возобновлены экскурсии и разрешено посещение музеев. Пусть с определенными ограничениями, но сферы внутреннего туризма и культуры постепенно возвращаются в нормальное русло.

Но как музеи пережили три месяца ограничительных мер? Насколько серьезный ущерб нанес им коронавирус? Чем он еще может обернуться? Чем занимались музейные сотрудники в период ограничений? Удалось ли сохранить штат? Какие в музеях строят планы на будущее? Какой видят свою работу в условиях все еще сохраняющейся эпидемической угрозы?

Об этом мы поговорим с руководителем Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александром Голышевым.

Дата проведения: 2 июля. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.