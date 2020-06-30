Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Глава ФНПР посетит Псков
Где заправить Кондиционер
Где купаются псковичи
Куплю Т-34. Дорого
Конституционный держите шаг!
 
 
 
ещё Культура 30.06.2020 13:045 Псковская «Таблетка» передана в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции 02.07.2020 08:120 Мастер-классы прошли в рамах Международного конкурса имени Мусоргского и Римского-Корсакова 01.07.2020 19:010 Псковские музеи в эпоху коронавируса станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 01.07.2020 14:440 Минкультуры приступило к формированию реестра частных музеев 01.07.2020 13:070 Литературный конкурс в память о предке Александра Пушкина объявили в «Михайловском» 01.07.2020 11:300 Подведены итоги Всероссийского поэтического конкурса «Высота»
 
 
 
Самое популярное 30.06.2020 22:525 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области - Михаил Ведерников 01.07.2020 11:080 Вернется ли жаркое лето в Псковскую область, рассказала синоптик 29.06.2020 13:146 35 человек за сутки заболели коронавирусом в Псковской области 29.06.2020 20:380 Жителей Псковской области ждет жаркий июль 29.06.2020 15:001 Фотофакт: Пара забралась на круг в центре Октябрьской площади
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Мастер-классы прошли в рамах Международного конкурса имени Мусоргского и Римского-Корсакова

02.07.2020 08:12|ПсковКомментариев: 0

Мастер-классы для юных музыкантов состоялись 28 и 29 июня в рамках VIII Псковского открытого (международного) конкурса им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на платформе Zoom. Их провели члены жюри конкурса - известные музыканты и педагоги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств.

В ходе мастер-классов члены жюри обсудили с юными музыкантами их конкурсные выступления, а также различные общие проблемы музыкального исполнительства, касающиеся преодоления сценического волнения, совершенствования техники, эмоционально-образной трактовки произведений.

Спикеры дали советы участникам по выбору репертуара на новый учебный год, техническим моментам при записи конкурсных видео и т. д. Конкурсанты, в свою очередь, активно задавали вопросы профессионалам, внимательно слушали их подробные практические рекомендации.

В номинации «Фортепиано» ведущими мастер-классов выступили профессор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Ольга Гринес, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, лауреат международных конкурсов Алексей Токунов и заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения Игорь Лебедев.

Мастер-класс в номинации «Оркестровые струнные инструменты» провели: доцент кафедры струнных инструментов Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, артист ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» Чингиз Османов и заведующая кафедрой струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, доцент, лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова.

Для академических вокалистов мастер-класс подготовили: солистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов Ольга Сереброва и председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Инна Суровицкая.

В номинации «Оркестровые духовые инструменты» состоялись два мастер-класса. С исполнителями на деревянных духовых инструментах мастер-класс провел доцент кафедры деревянных духовых инструментов, преподаватель по классу кларнета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов Григорий Малиев. С музыкантами, обучающимися по классу медных духовых инструментов, мастер-класс провёл Заслуженный артист РФ, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, солист и концертмейстер группы тромбонов оркестра Мариинского театра Игорь Яковлев.

Записи мастер-классов можно посмотреть на YouTube-канале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. 

Теги: #конкурс #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?
В опросе приняло участие 458 человек
02.07.2020, 08:400 Грозы возможны сегодня в Псковской области 02.07.2020, 08:271 Почти 300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию в СИЗО Псковской области 02.07.2020, 08:120 Мастер-классы прошли в рамах Международного конкурса имени Мусоргского и Римского-Корсакова 02.07.2020, 08:002 Онколог назвала единственный способ распознать рак до симптомов
02.07.2020, 07:480 Привокзальную площадь реконструируют в Великих Луках 02.07.2020, 07:350 ЦИК обработал 99,9% протоколов голосования по поправкам в Конституцию 02.07.2020, 07:310 Минстрой собирается полностью оцифровать отрасль ЖКХ 02.07.2020, 07:190 Автомобилист врезался в столб на улице Крупской в Пскове
02.07.2020, 07:080 Вопрос об ограничении скорости на улице Клавы Назаровой в Острове рассмотрит спецкомиссия 02.07.2020, 01:5810 78,74% жителей Псковской области поддержали поправки в Конституцию – предварительные данные 02.07.2020, 01:570 31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове 02.07.2020, 01:190 Ограничения на прогулки детей в Псковской области могут снять с 4 июля
02.07.2020, 00:392 По итогам обработки 85% протоколов почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию 01.07.2020, 23:071 Центризбирком озвучил данные по голосованию после обработки 50% протоколов 01.07.2020, 23:0115 Лев Шлосберг: Страна впервые прошла голосование по беспределу 01.07.2020, 22:431 Псковского губернатора просят защитить «каменную бабу»
01.07.2020, 22:311 Дмитрий Быстров: Жители Островского района очень позитивно отнеслись к голосованию по Конституции 01.07.2020, 22:250 Голосование по поправкам в Конституцию было правильным, без нарушений - Олег Брячак 01.07.2020, 22:210 Руководитель ОЭЗ «Моглино» инициировала четыре поправки в закон об особых экономических зонах 01.07.2020, 22:090 Кузницу построят в Пустынном переулке Порхова
01.07.2020, 21:513 71,2% россиян высказались в поддержку поправок в Конституцию - экзитпол ВЦИОМ 01.07.2020, 21:444 Профанацией назвал лидер псковских коммунистов голосование по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 21:340 Наблюдатели от ЛДПР не зафиксировали нарушений на голосовании в Псковской области - Артем Васильев 01.07.2020, 21:230 В псковском регионе подводят итоги голосования по Конституции. ФОТО
01.07.2020, 21:127 Надеюсь, мы подойдем к явке 55% - Михаил Ведерников. ВИДЕО 01.07.2020, 21:120 В трех районах Псковской области ограничат движение транспорта 2 и 3 июля 01.07.2020, 20:390 Голосование в Псковской области прошло легитимно - Игорь Сопов 01.07.2020, 20:340 Талабские острова обработают от борщевика
01.07.2020, 20:151 Известные российские тяжелоатлеты посетили Псков для съемок реалити-шоу 01.07.2020, 20:050 Конкурс стенгазет провели в идрицкой колонии 01.07.2020, 20:001 В Псковской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 19:564 Ирина Богачева: Участие в голосовании – это обязанность каждого гражданина
01.07.2020, 19:520 Над Гдовом прошел сильный ливень с градом 01.07.2020, 19:460 Командная работа Молодежного парламента на голосовании по Конституции сработала на 100% - Юлия Лысова 01.07.2020, 19:370 Александр Козловский: Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно 01.07.2020, 19:360 Скончался Заслуженный артист России Виктор Проскурин
01.07.2020, 19:150 Председатель Общественной палаты региона сделал выбор на голосовании по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 19:080 Девушка сбита в Порхове на пешеходном переходе 01.07.2020, 19:010 Псковские музеи в эпоху коронавируса станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 01.07.2020, 18:476 Дмитрий Шахов: Если поправки в Конституцию будут приняты, то с июля мы будем жить в другой стране
01.07.2020, 18:420 Районы области голосуют по поправкам в Конституцию активнее Пскова и Великих Лук 01.07.2020, 18:363 Явка на 18:00: По поправкам в Конституцию в Псковской области проголосовали 53,06% избирателей 01.07.2020, 18:260 Игорь Сопов поблагодарил «Волонтеров Конституции» 01.07.2020, 18:254 Псковичка объяснила, почему «Монологи вагины» должны заставить задуматься
01.07.2020, 18:190 Волонтеры «Молодежки ОНФ» рассказали о своей работе на голосовании по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 18:090 «Руки вверх» - Минск рассказал о реакции на предложение по полномочиям в союзе с Россией 01.07.2020, 18:011 Поправки к Конституции поддержали свыше 80% голосовавших в Чукотском автономном округе 01.07.2020, 17:550 Коронавирус вызвал у мужчины мучительную длительную эрекцию
01.07.2020, 17:420 Рынок недвижимости в условиях пандемии станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 01.07.2020, 17:290 Депутаты Псковской гордумы активно голосуют по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 17:120 Поправки в Конституцию очень значимы для страны и общества - Андрей Царев 01.07.2020, 17:090 Дмитрий Шахов: Высказать критическое и даже жесткое мнение – право любого человека страны
01.07.2020, 16:450 Сотрудников банков будут наказывать за грубость с должниками 01.07.2020, 16:452 Количество смертей от коронавируса в Псковской области увеличилось до 23 01.07.2020, 16:340 Фотофакт: Гельдтова баня в Пскове лишилась кровли 01.07.2020, 16:241 Дмитрий Шахов назвал несправедливым распределение доходов от национальных богатств России
01.07.2020, 16:190 Председатели псковских ТИКов доложили о ходе голосования в режиме ВКС 01.07.2020, 16:121 Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли 01.07.2020, 16:100 На опасную сцепку псковского автобуса обратил внимание пассажир. ВИДЕО 01.07.2020, 15:592 Координатор движения «Голос»: Мы можем скорее похвалить организацию выборов в Пскове
01.07.2020, 15:399 Псковская область перешагнула 50%-ный рубеж по явке на общероссийском голосовании 01.07.2020, 15:362 Александр Братчиков: Время поправок в Конституцию пришло 01.07.2020, 15:330 Прощание с кардиореаниматологом Анваром Сабировым состоится 2 июля в Крестах 01.07.2020, 15:310 Стругокрасненский район сохраняет самую высокую активность на голосовании по Конституции
01.07.2020, 15:200 Две иномарки столкнулись перед пешеходным переходом на Октябрьской площади в Пскове 01.07.2020, 15:134 Поправки в Конституцию позволят еще больше укрепить нашу страну - Александр Котов 01.07.2020, 15:060 Игорь Сопов: Мы не будем реагировать на возможные провокации на голосовании по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 14:596 Псковский омбудсмен назвал позорищем для страны сбор денег на лечение детей
01.07.2020, 14:563 В Кремле объяснили, почему Путин проголосовал без маски и перчаток 01.07.2020, 14:510 «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО 01.07.2020, 14:492 Все поправки в Конституцию РФ важны, убеждена Елена Бибикова 01.07.2020, 14:440 Минкультуры приступило к формированию реестра частных музеев
01.07.2020, 14:181 Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью ответственно относятся к возможности исполнить свой гражданский долг 01.07.2020, 14:164 Псковский омбудсмен: Не стоит пугаться приоритета российского конституционного законодательства над международным 01.07.2020, 14:013 Депутат Оксана Лазарева проголосовала за достойную жизнь каждого россиянина 01.07.2020, 13:580 Псковская епархия открывает монастыри и возобновляет богослужения внутри храмов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.