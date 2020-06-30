Культура

Около 6 млн рублей потерял Псковский музей-заповедник за время карантина

Около 6 млн рублей потерял Псковский музей-заповедник за время карантина, прежде всего, из-за отсутствия экскурсионной деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заявил директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«Мы очень рады, что все люди получили заработные платы, как и должны были получать. Мы смотрим вперед светлыми глазами и не сомневаемся, что все проблемы пройдут. Конечно, коронавирус внес изменения. Прежде всего, затронул экскурсионную деятельность», - рассказал Александр Голышев.

Он подчеркнул, что за время карантина Псковский музей-заповедник активно занимался развитием онлайн-сегмента, было подготовлено около 20 тысяч описаний для экспозиций.

«За карантин мы полностью разработали новый сайт для Псковского музея-заповедника. На этой неделе будет его премьера», - рассказал Александр Голышев