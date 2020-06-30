Культура

Поганкины палаты и Дом Фан-дер-Флита в Пскове могут открыться в январе

Поганкины палаты и здание Художественно-промышленной школы имени Фан-дер-Флита в Пскове могут открыться в январе 2021 года. Об этом сегодня сообщил директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Дом Фан-дер-Флита, возможно, успеет к Новому году, а Поганкины палаты точно "переедут" на следующий», - заявил он.

Спикер напомнил, что в здании, примыкающем к Поганкиным палатам, будет расположена большая картинная галерея.

«Работы ведутся днем и ночью. Я уверен, что когда все будет закончено, отбоя от посетителей не будет», - сказал он.