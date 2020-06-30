Культура

Камеры зафиксировали вандала, исписавшего стены Псковскго кремля

Камеры Псковского музея-заповедника зафиксировали вандала, исписавшего стены Кремля. Об этом сегодня, 2 июля, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказал директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«На территории Псковского кремля находится 49 видеокамер. Этот человек попал на камеру. Он был в шортах, бейсболке, куртке и очках. Сначала он сидел на скамеечке на остановке, спиной к камерам, когда писал, тоже прятался. Частично мы его знаем. Это молодой человек - совсем мальчишка. Но пока он не пойман», - рассказал Александр Голышев.

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Он обратил внимание на то, что музей имеет достаточно хорошую систему охраны. «Дело не в том, чтобы поймать одного конкретного вандала, речь должна идти о принципиально новой культуре псковичей. В Пскове появляются памятники ЮНЕСКО - это эталон. Человек, который проходит мимо такого памятника должен не просто шляпу снять, но и понимать, мимо чего он проходит. Нужно воспитывать с детства. Нужно, чтобы человек даже постеснялся бросить окурок рядом с памятником. Это общая задача всех структур, которые занимаются воспитанием, образованием, культурой», - заявил Александр Голышев.