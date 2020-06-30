Культура

Родинский ДК планируют открыть после капремонта 1 сентября

Родинский ДК планируют открыть после капитального ремонта 1 сентября. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Мы очень рады, что по нацпроекту «Культура» реализуется капремонт Родинского дома культуры. Дом культуры масштабный и давно требовал капремонта. К настоящему времени там выполнен уже очень большой объем работ, подрядчик работает по графику. Мы этот объект контролируем, и к 1 сентября, как только позволят условия, планируем открытие обновленного здания», - рассказала глава района.

По мнению Натальи Федоровой, уже сейчас чувствуется, что Родинский ДК будет красивым. «Стены будут выполнены в интересных цветовых решениях в соответствии со смысловым содержанием помещения. Само содержание объекта будет обновляться. Появится новый класс хореографии, театральная студия, изостудия, мастерская с прозрачными стенами. Появятся пространства для выставок, у библиотеки тоже будут интересные решения», - отметила глава Псковского района, добавив, что после ремонта планируется максимально задействовать весь объем здания.

«Думаю, туда пойдут не только дети, но и молодежь, и пожилые люди. Все с нетерпением ждут этого момента», - заключила она.