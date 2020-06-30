Культура

Выставочные залы и галереи Пскова и области возобновят работу

С 4 июля к работе смогут вернуться картинные и художественные галереи, выставочные залы, но с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

По инициативе главы региона Михаила Ведерникова в Псковской области с 4 июля снимается целый ряд ограничений, действовавших на территории региона в связи с антикарантинными мерами. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора по противодействию распространению COVID-19.

Напомним, ранее возобновили свою работу музеи и музеи-заповедники региона.